Porsche llamará a revisión a más de 173.000 vehículos en EEUU por problema con cámara de visión trasera

31 dic (Reuters) - Porsche llamó a revisión 173.538 vehículos en Estados Unidos debido a que la imagen de la cámara de visión trasera puede no mostrarse cuando el vehículo se coloca marcha atrás, informó el miércoles la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de Estados Unidos (NHTSA).

Se trata de una de las mayores llamadas a revisión de Porsche Cars North America en los últimos años, tras la de 2022, que afectó a 222.858 vehículos por la falta de las tapas de los tornillos de ajuste de los faros.

La llamada a revisión actual afecta a determinados modelos Cayenne 2019-2025, Cayenne E-Hybrid, 911 2020-2025, Taycan, Panamera 2024-2025 y Panamera E-Hybrid 2025.

El regulador señala que los vehículos incumplen el requisito de visibilidad trasera de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados.

Los concesionarios actualizarán gratuitamente el software de asistencia al conductor, según el organismo regulador.

A principios de este año, la NHTSA también retiró del mercado vehículos de Hyundai Motor America, Ford Motor, Toyota Motor y Chrysler por problemas similares con la cámara de visión trasera, que puede no mostrarse, lo que aumentaba el riesgo de accidente. (Reporte de Ruchika Khanna y Aatreyee Dasgupta en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)