Port Hotels, Puebloastur y Bancal, ganadores de los VII Premios RSC Hotelera de Fundación Intermundial

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Port Hotels, Puebloastur Eco Resort Hotel & Wellness y Bancal Hotel & Spa fueron los ganadores de los VII Premios RSC Hotelera, que entregó la Fundación Intermundial, en colaboración con Tourism&Law y la patronal hotelera Cehat, durante el XX Congreso de Empresarios Hoteleros, celebrado del 19 al 21 de noviembre en Cartagena.

Estos galardones, abiertos a todos los hoteles adscritos a Cehat o a sus asociaciones miembro, reconocen las iniciativas que sitúan a las personas, el territorio y el entorno en el centro de la gestión, destacando la sostenibilidad como "motor de innovación, reputación y competitividad".

La ceremonia, presentada por Hortensio Santos y Pilar Mata, letrados de Tourism&Law, contó con la participación del CEO de FlexMyRoom, Miguel Signes, quien hizo entrega de los galardones a los proyectos reconocidos en esta edición.

En primer lugar, en la categoría Premio RSC Hotelera Social, Port Hotels fue premiado por su proyecto 'Autism Friendly', que fomenta un turismo inclusivo para personas dentro del espectro autista mediante formación del personal, adaptación de espacios y protocolos de acogida. Su vicepresidenta, Ana Mayor Pérez, recogió el galardón.

Además, Puebloastur recibió el Premio RSC Hotelera Económica por su modelo de ecoturismo de lujo, que "impulsa la economía local, genera empleo de calidad y preserva el patrimonio". En su caso, el director fue el encargado de recibir el premio.

El Premio RSC Hotelera Medioambiental fue para Bancal Hotel & Spa por su proyecto de integración paisajística y biodiversidad en La Gomera, recogiendo el galardón su directora de Operaciones, Leticia Dorta.

Finalmente, el Premio Especial a la Personalidad Hotelera por su Compromiso Sostenible reconoció al presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, por su trayectoria y liderazgo en sostenibilidad y responsabilidad social, especialmente en la Región de Murcia. El director de Food Service de El Pozo, Benito Márquez, recogió el premio en su nombre.