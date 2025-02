Portaaviones de la marina de eeuu colisiona con buque cerca de egipto, está estable y sin heridos

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Un portaaviones de la Marina estadounidense colisionó con un buque mercante cerca de Egipto, informaron el jueves autoridades militares del país norteamericano, aunque la embarcación de propulsión nuclear se encontraba estable y no hubo heridos.

En un comunicado, la Marina estadounidense indicó que el portaaviones Harry Truman colisionó con el Besiktas-M a última hora de la noche del miércoles mientras operaba cerca de Port Said, en Egipto.

"La colisión no puso en peligro al Harry S. Truman ya que no hay informes de inundaciones o heridos. Las plantas propulsoras no se han visto afectadas y se encuentran en condiciones seguras y estables", añadió la Marina. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)