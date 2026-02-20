Portaaviones francés entre el Atlántico norte y el Báltico

El Charles de Gaulle continúa su "misión Lafayette 26" en el Atlántico Norte, según fuentes, añadiendo que se espera que el gigante de la Armada francesa llegue a Malmö, Suecia, el 25 de febrero para una escala de unos días, una primicia, según el Ministerio de Defensa sueco

El grupo naval francés también participará en la misión Baltic Sentry de la OTAN en el mar Báltico, una misión destinada a disuadir las amenazas a la infraestructura submarina tras los cortes de cables sospechosos de ser llevados a cabo por la Rusia de Vladimir Putin

El grupo también participará en los ejercicios Steadfast Dart de la OTAN en el mar Báltico, Neptune Strike y Cold Response, un ejercicio multinacional organizado por Noruega

Este despliegue, planificado desde hace tiempo, coincide con el lanzamiento por parte de la Alianza Atlántica de su misión "Centinela Ártica" para fortalecer la seguridad en el Ártico

Esta iniciativa está diseñada específicamente para reafirmar el compromiso multilateral de Estados Unidos con la seguridad de Groenlandia (ANSA)