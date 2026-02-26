Portavoz: Bill Gates habló "con franqueza" de sus vínculos con Epstein en reunión de fundación

Bill Gates abordó su conexión con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y “asumió la responsabilidad por sus acciones” durante una reunión abierta del personal de su organización sin fines de lucro, la Fundación Gates, informó la entidad.

“Bill habló con franqueza y respondió varias preguntas en detalle”, señaló un portavoz de la Fundación Gates en un comunicado el martes. The Wall Street Journal informó primero sobre la noticia de la reunión.

Gates aparece en múltiples ocasiones en los documentos publicados por el Departamento de Justicia sobre los vinculados a su investigación sobre el fallecido financista. Los archivos incluyen correspondencia por correo electrónico entre Gates y Epstein sobre proyectos filantrópicos, anotaciones de calendario que documentan las fechas en que se reunieron y fotos de Gates en eventos a los que asistieron ambos hombres.

A Gates no se le ha acusado de ninguna irregularidad en relación con Epstein y niega haber tenido conocimiento de los delitos de Epstein. Gates ha dicho que se reunió con Epstein para hablar de filantropía y que creía que podía ayudar a Gates a recaudar dinero para temas como la salud global. “Lamento cada minuto que pasé con él y pido disculpas por haberlo hecho”, declaró Gates a 9News de Australia a principios de este mes.

Las fotos y menciones de Gates en los archivos de Epstein han atraído mayor atención desde que el Departamento de Justicia publicó millones de documentos el mes pasado. La semana pasada, Gates se retiró de pronunciar el discurso principal en la India AI Impact Summit en Nueva Delhi “para garantizar que el enfoque se mantenga en las prioridades clave de la cumbre de IA”.

Melinda French Gates, quien dejó la Fundación Gates en 2024 para centrarse en su filantropía a través de Pivotal Ventures, dijo que su exesposo debe “responder por esas cosas” cuando le preguntaron sobre sus vínculos con Epstein. Tanto Gates como French Gates han dicho que su relación con Epstein creó problemas en su matrimonio.

