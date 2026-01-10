Portavoz de víctimas de catástrofe ferroviaria en Grecia creará un partido anticorrupción

La principal portavoz de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en 2023 en Grecia anunció la creación de un nuevo partido político contra "la corrupción y el clientelismo", al que los sondeos auguran ya una elevada intención de voto.

"El movimiento ciudadano contra la corrupción y el clientelismo está en proceso de organización, y pronto estará listo para solicitar el voto de la gente", declaró la noche del viernes a la prensa María Karystianou, que perdió a su hija en el accidente del 23 de febrero de 2023.

Aquel día, 57 personas, entre ellas muchos estudiantes, murieron al colisionar de frente en Tempe, en el centro del país, un convoy de mercancías y un tren de pasajeros que cubría la ruta Atenas-Tesalónica.

Según los sondeos, su partido cuenta con entre el 10 y el 30% de las intenciones de voto. Karystianou, una pediatra de 53 años, no quiso precisar cuándo lanzará oficialmente el partido, ni el nombre.

"Cuando haya preparado todo, es decir cuando tenga programa y militantes, nos expresaremos públicamente", dijo.

Después de la catástrofe, el gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis fue muy criticado por haber atribuido la responsabilidad del accidente a un jefe de estación mal formado.

Las familias de las víctimas también denunciaron la pérdida de pruebas valiosas cuando el lugar del accidente fue arrasado, lo que dio lugar a acusaciones de encubrimiento.

Cerca de 40 personas serán juzgadas en marzo, entre ellas directivos de los ferrocarriles y el jefe de estación que estaba de servicio la noche del accidente. Se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años.

"Estoy decidida a llegar hasta el final", declaró Karystianou a la AFP en febrero de 2025.

También afirmó no tener "ninguna confianza" en la justicia griega y aseguró que quiere llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Dos ex primeros ministros, Alexis Tsipras, símbolo de la izquierda antiausteridad en Europa durante la crisis financiera griega, y el conservador Antonis Samaras, también estarían preparando la creación de su propio partido, de cara a las elecciones legislativas del año próximo.