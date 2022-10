Porter Jr. firma extensión con los Rockets

HOUSTON (AP) — Los Rockets de Houston pactaron el lunes una extensión de contrato multianual con el base Kevin Porter Jr. y que podría alcanzar un valor de 82 millones de dólares.

El equipo no dio detalles, pero una persona que tiene conocimiento de la decisión informó a The Associated Press que la extensión es por cuatro años y sólo la primera temporada, 2023-24, es garantizada por 16 millones de dólares.

El acuerdo fue alcanzado el lunes, fecha límite para que los jugadores seleccionados en el draft de 2019 firmen extensiones. Porter, de 22 años, ganará 3,2 millones de dólares en el último año de su actual contrato, de acuerdo con la persona que habló con AP en condición de anonimato debido a que no revelaron los detalles.

Porter es uno de los jugadores jóvenes clave en la reconstrucción de los Rockets en busca de volver a los primeros planos. Disputó 87 encuentros, de los cuales 84 fueron como titular, las dos últimas temporadas. Promedió 15,6 puntos, 6,2 asistencias y 4,4 rebotes la temporada pasada.

“Valoramos el jugador y persona en la que se está convirtiendo y estamos entusiasmados de invertir en él y su trayecto”, dijo el gerente general Rafael Stone.

Porter fue la 30ma selección general del draft 2019 y disputó su primera temporada en la NBA con los Cavaliers antes de que lo enviaran a los Rockets en enero de 2021.

