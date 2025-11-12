Portero colombiano Mier será operado tras fractura con Cruz Azul de México

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre - El portero colombiano Kevin Mier será sometido a una cirugía debido a una fractura en la pierna derecha, informó el miércoles el club Cruz Azul, sin precisar el tiempo que el jugador estará fuera de las canchas.

El portero de 25 años sufrió la fractura el sábado durante el partido ante Pumas UNAM en la última jornada del torneo Apertura en una jugada donde el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla se barrió para intentar robarle el balón.

"Después de realizar estudios de imagen se pudo confirmar que Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla. Nuestro arquero será sometido mañana (jueves) a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación", informó Cruz Azul en un comunicado.

Se estima que el tiempo de recuperación del portero sea de entre tres y seis meses, por lo que Mier se perderá la postemporada del torneo mexicano, y queda en riesgo su participación en la Copa del Mundo con su selección. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)