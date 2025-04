Portero mexicano Guillermo Ochoa lamenta el fallecimiento de Leo Beenhakker

El fallecimiento de Leo Beenhakker ha despertado numerosas condolencias entre personajes y clubes del fútbol mexicano, entre ellos el portero Guillermo Ochoa, que debutó en primera división con el entrenador neerlandés en el América.

"Hoy se fue alguien muy importante en mi vida... me duele el alma", publicó Ochoa en su perfil de X.

"Gracias, míster Leo Beenhakker, por confiar en mí cuando apenas comenzaba, por darme la oportunidad de debutar", expresó el guardameta, que apareció en primera división en 2004.

Beenhakker, fallecido a los 82 años, dirigió a los dos equipos más populares del fútbol mexicano: América (1994-1995 y 2003-2004) y Guadalajara (1996).

El América consideró a Beenhakker como un "histórico entrenador" y la Federación Mexicana de Fútbol lamentó "el sensible fallecimiento" del neerlandés.

Héctor Hernández, historiador oficial del América, resaltó que Beenhakker es el único entrenador que ha logrado que el club anotara "seis, siete y ocho goles en diferentes partidos de una misma temporada".

El exfutbolista Luis García, ahora comentarista de TV Azteca, consideró a Beenhakker como "un padre putativo" y "un fantástico entrenador", y recordó cuando coincidió con él en el América: "Le agradezco enormidades que me formó, me forjó, me protegió, me cuidó, me ayudó y me sanó... Cuando él hablaba, se nos abría el mar".

