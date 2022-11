Portero polaco szczesny dice que qatar será su último mundial

15 nov (Reuters) - El portero de Polonia, Wojciech Szczesny, dijo que el Mundial de Qatar probablemente sea el último, pero aclaró que aún no está listo para terminar su carrera internacional.

"No puedo imaginar poder jugar al fútbol en 2026 con el mismo fuego que siento hoy, y eso significa que no jugaré al fútbol", dijo Szczesny a TVP Sport en una entrevista que se transmitirá completa el sábado.

"Sin embargo, cuatro años es mucho tiempo, todo puede cambiar, pero tengo la sensación de que estoy jugando mi última Copa del Mundo. Después podría resultar que juegue dos más, no puedo prometer nada, pero esas fueron mis sensaciones cuando salí a jugar contra Suecia", agregó.

El jugador de 32 años, que hizo su debut con Polonia en noviembre de 2009 en un partido amistoso ante Canadá, enfatizó que no se sentía lo suficientemente mayor como para pensar en poner fin a su carrera internacional.

"No me puedo imaginar jugar mi último partido con la selección nacional en esta Copa del Mundo, para que quede claro. Me gustaría que fuera un torneo especial, en este Mundial espero que el partido de la final sea el último. Bueno, podría ser el del tercer puesto", añadió con una sonrisa.

En la Copa del Mundo, Polonia se ubica en el Grupo C con Argentina, Arabia Saudita y México. Iniciará su participación ante la selección mexicana el 22 de noviembre, cuatro días después jugará contra Arabia Saudita y enfrentará a Argentina el 30 de noviembre. (Reporte de Anita Kobylinska en Gdansk. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters