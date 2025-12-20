Porto: Thiago Silva vuelve a Europa

Thiago Silva llega procedente de Fluminense, donde disputó las últimas dos temporadas y en el que había jugado también entre 2006 y 2008 y conquistó la Copa de Brasil en 2007, como recordó el club portugués, líder de la Primeira Liga, al anunciar su contratación para sumar experiencia en defensa en el plantel entrenado por el italiano Francesco Farioli.

En su vasta carrera profesional, el brasileño jugó durante tres temporadas en Milan (2009-12), con el que celebró el "scudetto" en 2010-11 y la Supercopa de Italia en 2011 y otras ocho en París Saint-Germain, club con el que conquistó siete ediciones de la Ligue 1, cinco Copas de Francia, ocho Supercopas nacionales y seis Copas de la Liga de Francia.

En su paso por Chelsea, entre 2020 y 2024, Thiago Silva festejó la Champions League de 2020-21, la Supercopa de Europa en 2021 y el Mundial de Clubes de ese mismo año, títulos que sumó al bronce y a la plata olímpica logrados con la "canarinha" en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012, respectivamente.

Los obtenidos en la Copa América en 2019 y en la Copa Confederaciones de 2012 con su selección nacional completan el palmarés de 31 coronas a lo largo de su prolífica carrera profesional. (ANSA).