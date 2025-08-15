Portugal activa el Mecanismo de Protección Civil de la UE para combatir los incendios

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

Portugal ha solicitado ayuda a la Unión Europea para combatir la ola de incendios que está devorando el país a través de la activación del Mecanismo de Protección Civil. El comandante nacional de emergencia y protección civil, Mário Silvestre, ha confirmado este viernes la solicitud de asistencia para combatir los incendios del centro del país, en los municipios de Satao, Arganil y Trancoso, que han calcinado ya más de 56.000 hectáreas con frentes que avanzan a toda velocidad (uno de ellos ha avanzado 30 kilómetros en tres horas) por los fuertes vientos.

“Somos el séptimo país de Europa en activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil”, ha añadido Silvestre en rueda de prensa recogida por el canal 24 Notícias, tras constatar que la ayuda prestada por Marruecos merced a su acuerdo bilateral es insuficiente para combatir las llamas, en especial tras la “expansión de los incendios durante una noche extremadamente compleja”.

Más de 3500 bomberos están combatiendo ahora mismo 37 incendios activos en todo el país, que permanecerá como mínimo hasta el próximo domingo por el alto riesgo de incendio después de 22 días consecutivos de calor extremo. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha manifestado en redes sociales su total solidaridad con las autoridades portuguesas y con los afectados por las llamas.

“En Europa, ningún país está solo. La palabra solidaridad tiene un significado real”, ha manifestado en la red X.