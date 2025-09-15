Portugal adelanta que la "próxima semana" habrá cambios con respecto a su reconocimiento de Palestina
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las autodidades portuguesas han adelantado que la "siguiente semana"
habrá novedades con respecto a su reconocimiento del Estado palestino
una vez no ha surgido ningún hecho que impida dar este paso, al que
se sumarán varios países más con motivo de la próxima Asamblea
General de Naciones Unidas. "Hasta ahora no ha habido ningún hecho que vaya a interferir en ese
camino hacia el reconocimiento", ha dicho el ministro de Asuntos
Exteriores, Paulo Rangel, en su visita a Londres, donde se ha reunido
con su par británica, Yvette Cooper. "El proceso está en marcha y
habrá progresos la siguiente semana", ha contado. Rangel ha explicado que tras haber concluido ya las audiencias con
los grupos parlamentarios, habrá una reunión más con el primer
ministro, Luís Montenegro, y el presidente de Portugal, Marcelo
Rebelo de Sousa, antes de confirmar esta decisión.
Asimismo, Rangel ha adelantado que Portugal presentará ante Naciones
Unidas su propia declaración de condena por el ataque de Israel la
semana pasada contra la delegación de Hamás en Qatar, que dejó al
menos seis muertos, informa RTP.
Portugal se suma así a otros países de su entorno, como España y
próximamente Francia y Reino Unido, que tienen previsto formalizar
ese paso durante la octogésima Asamblea General de Naciones Unidas.
Actualmente son 47 países de los 193 miembros de la ONU que han
reconocido al Estado de Palestina.
