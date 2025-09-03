Portugal: Al menos tres muertos al descarrilar un funicular en Lisboa
Portugal. Al menos tres muertos al descarrilar un funicular en Lisboa
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos tres personas han muerto y alrededor de una veintena han resultado heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, donde todavía hay varias personas atrapadas.
El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos, según ha informado la cadena de televisión RTP.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado "profundamente" el accidente ocurrido esta tarde, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves".
Asimismo, ha expresado sus "condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia" y ha dicho que "espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", según reza un comunicado de la Presidencia lusa.
El Elevador de la Gloria, que tiene capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.
Otras noticias de Portugal
- 1
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
- 2
Cómo se gestó la salida de Lionel Messi para ver a su amigo Nico Vázquez y la larga charla en camarines después de Rocky
- 3
Llega un nuevo SUV a la Argentina para sumar opciones en un segmento competitivo
- 4
Rosario: una adolescente tomó un Uber, pero la familia le advirtió a la Policía que el chofer se estaba desviando en el camino