Portugal amplía una semana más la alerta por riesgo de incendios

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Portugal ha aprobado este jueves la prórroga hasta el 13 de agosto de la situación de alerta decretada el pasado sábado por riesgo de incendios forestales ante la continuación de unas condiciones meteorológicas que hacen temer la aparición de nuevos focos en los próximos días.

Portugal hace frente desde la semana pasada a una ola de fuegos que se ha cebado especialmente con la zona centro y norte del país, en algunos casos en áreas cercanas a la frontera con Galicia. El viento ha agravado este jueves el incendio en el parque natural de Alvao, situado en la parte septentrional y con dos focos activos, informa la cadena RTP.

La ministra de Administración Interna de Portugal, Maria Lúcia Amaral, ha instado al término del Consejo de Ministros a no bajar la guardia, lo que pasa desde el Ejecutivo por declarar una alerta que implica una batería de restricciones para las actividades agrícolas y de ocio en zonas rurales. Asimismo, los efectivos de extinción de incendios siguen "movilizados y posicionados", ha explicado Amaral.

