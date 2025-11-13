Portugal cae ante Irlanda y aplaza su eventual clasificación al Mundial

Estéril en ataque, febril en defensa, la selección de Portugal se vio sorprendida y cayó por 2-0 ante Irlanda este jueves en Dublín, postergando su eventual clasificación al Mundial 2026 para el partido decisivo del domingo ante Armenia.

Los irlandeses abrieron el marcador en un córner por medio de Troy Parrott (18'), quien dobló la renta justo antes del descanso (45+1').

Símbolo de la frustración de la Seleção das Quinas, su capitán Cristiano Ronaldo fue expulsado a la hora de juego por un codazo en la espalda de Dara O'Shea.

Portugal sigue al frente del Grupo F con 10 puntos, con dos unidades más que Hungría, que derrotó a Armenia 1-0 en Ereván en el otro partido del día.

Irlanda es tercera con 7 puntos.

