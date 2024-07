Portugal cierra filas en torno al criticado Cristiano Ronaldo

En la previa del partido de cuartos de final de la Eurocopa contra Francia, Portugal levanta un muro ante las críticas a Cristiano Ronaldo: tanto el seleccionador Roberto Martínez como Bernardo Silva salieron en defensa del capitán luso.

"Es un ejemplo: alguien que quiere ganar todos los días, que quiere competir todos los días, pese a que lo ha ganado todo y que tiene una cantidad enorme de récords. Cuando tienes a un jugador tan comprometido, olvídate de lo que ha hecho en el pasado. Es un privilegio", destacó el entrenador español de Portugal en la conferencia de prensa previa al partido contra Francia.

No sólo Ronaldo ha sido criticado, sino también todo el equipo, que ha ido de más a menos en el juego a medida que avanza el campeonato: "Las críticas demuestran la pasión de la gente por la selección".

"Lo acepto, pero también creo que tenemos jugadores muy importantes y un vestuario muy competitivo. Mi trabajo es que nuestros jugadores rindan lo mejor posible, y eso es lo que prometo a los aficionados", añadió Martínez.

También se defendió de las críticas Bernardo Silva: "Siento que estoy dando lo mejor de mí y lo seguiré haciéndolo. Sé que puedo mejorar, pero no creo que lo estemos haciendo mal".

Y, por supuesto, el centrocampista del Manchester City salió en defensa de Cristiano, quien rompió a llorar tras fallar un penal en octavos contra Eslovenia, antes de que la Seleçao superase la eliminatoria en los penales.

"Somos humanos y se emocionó al fallar el penal. Es completamente aceptable", declaró Silva sobre su veterano compañero, de 39 años.

"En mi opinión, fue un penal muy bien lanzado y muy buena la atajada de (el portero esloveno Jan) Oblak", añadió el centrocampista quien aseguró que las críticas "forman parte del trabajo".

Sobre su rival del viernes, Silva señaló: "No sé cómo jugará Francia. Viendo los jugadores que tienen, no están preparados para ser defensivos con once jugadores detrás de la pelota los 90 minutos, así que puede que tengamos más espacios".

Y sobre las aspiraciones de Portugal, Silva admitió que no son otras que el título. "Es una oportunidad increíble para estar más cerca de nuestro objetivo principal, que es llevar el trofeo a casa".

El ahora jugador del City recordó sus tiempos en el Mónaco, cuando coincidió con un entonces adolescente Kylian Mbappé. "Empezó con nosotros en el Mónaco a los 16 años y, al cabo de una semana, miraba a João Moutinho y decía: '¿Quién es este chico?' Destacaba sobre el resto".

"Celebro que tenga una carrera tan buena y le deseo lo mejor... pero no mañana", concluyó.

