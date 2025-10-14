Portugal deja escapar su boleto al Mundial contra Hungría

Portugal tendrá que esperar a noviembre para certificar su boleto al Mundial 2026, tras haber concedido un empate contra Hungría (2-2) en el tiempo añadido este martes, en un duelo en el que los lusos necesitaban la victoria.

En Lisboa, Cristiano Ronaldo y los suyos dominaban el marcador 2-1 en el minuto 90+1, cuando Dominik Szoboszlai empató, privando a Portugal de asegurarse matemáticamente el liderato del grupo F.

Un doblete de Ronaldo (22', 45'+3) no fue suficiente para certificar el boleto al torneo de Estados Unidos, México y Canadá, pero sí permitió al atacante de Al Nassr superar un récord.

Ronaldo, a sus 40 años, se convirtió en el máximo goleador de una fase de clasifiación al Mundial con 41 dianas, rompiendo el empate que mantenía con "el Pescadito" guatemalteco Carlos Ruiz (39).

cpb/dam/pm