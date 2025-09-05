Portugal desvela las condiciones para comprar TAP: ingresos anuales de 5000 millones y protección de rutas

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno portugués ha establecido las condiciones que deben reunir los futuros candidatos para comprar el 49,9% de TAP Air Portugal, destacando que el comprador reúna unos ingresos anuales superiores a 5000 millones de euros en al menos uno de los últimos tres años, además de la protección y ampliación de las rutas a las Azores, Madeira y los países de habla portuguesa.

Así lo ha informado el Ejecutivo luso en un comunicado emitido este viernes, en el que también pide que el licitador debe ser una aerolínea o un grupo liderado por compañías aéreas. Además, las autoridades evaluarán el plan de crecimiento estratégico de cada licitador para TAP, el precio ofrecido y los compromisos para ampliar su flota. Por tanto, las propuestas se tendrán en cuenta en función del potencial de los licitadores para aumentar su participación en el futuro.

Una vez aprobada la privatización de la aerolínea en julio, el primer ministro portugués, Luis Montenegro, se mostró convencido de que habrá "muchos interesados", por lo que afirmó que habrá que analizar todas las ofertas que lleguen desde el punto de vista financiero y estratégico.

Desde que se anunció el plan de privatizar TAP, los grandes grupos aéreos europeos —IAG, Air France-KLM y Lufthansa— han mostrado cierto interés en hacerse con parte de la compañía. TAP es una de las pocas firmas europeas que siguen independientes, después de que Lufthansa se hiciera con parte de ITA Airways y Air France-KLM entrara en el capital de SAS. Recientemente, Air Europa aceptó la oferta de adquisición de Turkish Airlines para hacerse con una parte minoritaria de su accionariado, en concreto por más del 25%, equivalente a unos 300 millones de euros.

A finales de agosto, la aerolínea portuguesa presentó el resultado financiero de su primer semestre de 2025, con unas pérdidas netas de 70,7 millones de euros, lo que supone un aumento de sus 'números rojos' del 185% con respecto al mismo periodo del año anterior, unido al descenso del 1% interanual de los ingresos, hasta los 1955,2 millones de euros.