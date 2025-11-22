Portugal dice que sólo las tres mayores aerolíneas europeas mostraron interés en privatización de TAP

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 22 nov (Reuters) -

El holding estatal portugués Parpublica dijo el sábado que sólo recibió tres manifestaciones de interés por una participación minoritaria en la aerolínea de bandera TAP, todas ellas de las mayores aerolíneas europeas y ninguna de fuera de la Unión Europea, lo que no satisface las esperanzas del Gobierno. La propietaria de British Airways, IAG, Air France-KLM y la alemana Lufthansa ya habían anunciado que habían presentado de manera formal manifestaciones de interés.

Portugal relanzó en julio la privatización de TAP, largamente aplazada, con el objetivo de vender un 44,9% de las acciones a una compañía aérea capaz de impulsar la escala global y la competitividad de la empresa, y ofrecer otro 5% a los empleados de TAP.

El primer ministro, Luis Montenegro, declaró en julio que el Gobierno esperaba que la privatización de TAP suscitara también el interés de grandes compañías aéreas de fuera de la UE, refiriéndose al potencial sin explotar de la compañía.

El plazo para que las compañías aéreas manifestaran formalmente su interés se cerró el sábado a las 1700 GMT.

Parpublica indicó en un comunicado que tiene hasta el 12 de diciembre para evaluar si las aerolíneas interesadas cumplen los criterios, entre los que se incluyen al menos un año de ingresos superiores a 5.000 millones de euros en los últimos tres años y capacidad financiera.

Las ofertas no vinculantes deberán presentarse a mediados de marzo, seguidas de las vinculantes, que detallarán el precio y un plan estratégico para TAP. Se espera que la privatización concluya en el segundo semestre de 2026.

Los activos más atractivos de TAP son sus conexiones con Brasil, los países africanos de habla portuguesa y Estados Unidos desde su centro de Lisboa, que el Gobierno quiere mantener y ampliar.

(1 dólar = 0,8687 euros)

