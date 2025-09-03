Portugal: Dos españoles heridos en el accidente del funicular en Lisboa
Madrid, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
Dos españoles han resultado heridos este miércoles tras descarrilar un funicular en Lisboa, según han confirmado fuentes de Exteriores. El Consulado de España en la capital portuguesa sigue en contacto con las autoridades del país.
Al menos 15 personas han muerto y 18 más han resultado heridas, cinco de ellas en estado grave. El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto.
Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.
