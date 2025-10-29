Portugal.- El francés BPCE culmina la adquisición del portugués Novo Banco con la compra del 25% en poder del Estado

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo francés BPCE ha formalizado hoy un acuerdo con el Estado portugués y el Fondo de Resolución Bancaria de Portugal para adquirir sus participaciones minoritarias del 11,5% y 13,5%, respectivamente, en el capital de Novo Banco por un importe total aproximado de 1600 millones de euros. Con la compra de este 25% del capital, la entidad gala se convierte en el único accionista del cuarto banco más grande de Portugal, después de adquirir previamente el 75% de Novo Banco en poder del fondo estadounidense Lone Star. De este modo, culmina la adquisición anunciada el pasado 13 de junio, que valora el 100% del cuarto mayor banco de Portugal en 6400 millones de euros en lo que es "la mayor adquisición bancaria transfronteriza en la zona euro de la última década".

La adquisición de Novo Banco representa una nueva fase en el plan estratégico de BPCE, cuyo objetivo es desarrollar y diversificar las actividades del grupo en Francia, Europa y el resto del mundo. Tras la finalización de la transacción, Portugal se convertirá en el segundo mayor mercado minorista nacional del grupo. "Cerramos este capítulo con la convicción de que Portugal da otro paso importante en su historia, demostrando credibilidad, resiliencia y confianza en la economía y el sistema financiero portugueses", ha comentado Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Finanzas de Portugal.

De su lado, Nicolas Namias, consejero delegado de BPCE, afirmó que la operación demuestra el pleno compromiso con la financiación de la economía portuguesa. Novo Banco, entidad surgida en 2014 tras la quiebra de BES, es actualmente la cuarta mayor de Portugal. En 2017, Portugal oficializó la venta del 75% de Novo Banco a Lone Star a cambio de una inyección de 1000 millones de euros en la entidad, en la que el Estado mantendría una participación del 25%.