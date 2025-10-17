Portugal: El Parlamento de Portugal aprueba la iniciativa de la ultraderecha de prohibir el burka en espacios públicos

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes la iniciativa del partido ultraderechista Chega de prohibir en espacios públicos aquellas "ropas destinas a tapar el rostro", como pueden ser el burka o el niqab islámicos, alegando motivos de seguridad y la defensa de los derechos de las mujeres, si bien está sujeta aún a modificaciones antes de una votación final.

La propuesta de la formación que lidera André Ventura ha contado con el visto bueno del resto de partidos de la derecha del arco parlamentario, incluido el Partido Social Demócrata (PSD) del primer ministro, Luís Montenegro, que ha matizado que el texto "puede y debe ser perfeccionado".

"Quien llegue a Portugal, venga de donde venga, con las costumbres y religión que tenga, tiene que cumplir, respetar y hacer respetar las costumbres y los valores de ese país", ha defendido Ventura una norma, que ya ha sido aprobada con particularidades en lugares como Francia, Dinamarca o Bélgica.

Enfrente se ha encontrado con el voto en contra de las fuerzas de la izquierda, que han acusado a la ultraderecha "de querer dirigir el odio hacia estas comunidades, que no usan burka y que han de ser respetadas".

"Lo que de verdad mueve a Chega es poner a unos contra otros, alimentar la desconfianza y el medio hacia el diferente. Las mujeres musulmanas son ahora el objetivo para proseguir su discurso racista y xenófobo", ha lamentado la diputada comunista Paula Costa.

La prohibición no se aplica en aquellos casos por motivos de salud, laborales, artísticos o de entretenimiento "debidamente justificados", ni tampoco en lugares como aviones, instalaciones diplomáticas y en lugares de culto o sagrados.

Las sanciones por infringir la norma van desde los 200 a los 4000 euros.