Portugal: el Parlamento portugués aprueba una ley que endurece los requisitos de reagrupación familiar

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - La Asamblea de Portugal ha aprobado este miércoles un proyecto de ley impulsado por el Gobierno que endurece los requisitos de la reagrupación familiar y permisos de residencia a ciudadanos de lengua portuguesa, una iniciativa que ha contado con el apoyo del partido ultraderechista Chega. La medida, que tendrá que ser firmada ahora por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sido aprobada con los votos favorables del Partido Social Demócrata, Chega y el conservador CDS-Partido Popular, según ha recogido la empresa de radiodifusión pública RTP. En concreto, las autoridades no otorgarán visados de trabajo a aquellas personas que no tengan contrato si no están altamente cualificadas, mientras que la reunificación familiar quedará restringida a los menores de edad. Asimismo, la medida —rechazada por los partidos de izquierda— limita que los ciudadanos de Estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) soliciten un permiso de residencia con visado de turista. La ley también endurecía el régimen de concesión de la nacionalidad a los extranjeros residentes en territorio nacional —estableciéndose un plazo de siete años para los ciudadanos de países de lengua portuguesa y de diez años para los demás países— si bien estas disposiciones siguen debatiéndose en la Asamblea. El Parlamento ha aprobado por otro lado la creación de la llamada Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras (UNEF), un cuerpo dentro de la Policía cuyo objetivo será garantizar el control efectivo de las fronteras en el marco de los flujos migratorios en Portugal.

