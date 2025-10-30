Portugal: El presidente de Portugal convoca elecciones para el 18 de enero

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha formalizado este jueves la convocatoria de elecciones presidenciales para el próximo 18 de enero, una cita a la que él no podrá concurrir y que servirá de nuevo para que los principales partidos políticos midan sus fuerzas en las urnas.

"En los términos previstos en la Constitución y en la Ley Electoral, el presidente de la República firmó el decreto que convoca las elecciones presidenciales para el domingo 18 de enero de 2026, enviado a continuación para su publicación en el Diario de la República", reza el escueto comunicado divulgado por la oficina de Rebelo de Sousa.

La ley establece como margen para celebrar elecciones los 60 días previos al mandato del presidente saliente, lo que obligaba a sacar las urnas entre el 8 de enero y el 9 de marzo. El actual jefe de Estado ya había desvelado su intención de convocar el 18 de enero, entre otras cosas para evitar que la segunda vuelta coincidiese con el Carnaval.

El periodo para presentar candidaturas a la presidencia aún sigue abierto, aunque los principales nombres ya están encima de la mesa. La lista incluye a Luís Marques Mendes en representación del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), al socialista António José Seguro y al ultraderechista André Ventura, líder de Chega.