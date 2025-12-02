Portugal.- El presidente de Portugal es operado de urgencia de una hernia incarcerada

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sido operado de urgencia este lunes en un hospital de Oporto tras sentirse indispuesto a raíz de un trastorno digestivo, que finalmente se trató de una hernia incarcerada.

"La intervención quirúrgica ha ido bien", ha señalado la Presidencia en una breve nota, en la que destaca que Rebelo de Sousa está en buen estado. Está previsto que este miércoles abandone el Hospital Sao Joao de Oporto, donde ingresó este lunes tras sentirse después de asistir a un funeral en la ciudad de Amarante.

"Si todo continúa como hasta ahora y todo está bien, creemos que podrá recibir el alta mañana", ha dicho la responsable de la junta directiva del hospital, Maria João Baptista, en declaraciones a la prensa, según recoge la cadena pública RTP.

"En este momento, es importante que el presidente coma, se levante y podamos ver cómo está. Si todo está bien, se le realizarán algunas pruebas necesarias, como análisis rutinarios de sangre", ha señalado la doctora.

Baptista ha explicado que el período de recuperación habitual para este tipo de cirugía es de entre dos y cuatro semanas, dependiendo de las características de cada paciente.

Marcelo Rebelo de Sousa finaliza mandato 2026 tras diez años como jefe de Estado, después de las elecciones que se celebrarán el 18 de enero, con una hipotética segunda vuelta el 8 de febrero.