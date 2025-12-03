Portugal.- El presidente de Portugal recibe el alta médica tras someterse a una cirugía por una hernia incarcerada

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha recibido este miércoles, tal y como estaba previsto, el alta médica tras haberse sometido el lunes a una cirugía de urgencia por una hernia incarcerada.

"Hasta que cesen mis funciones como presidente, mi salud es un bien público", ha dicho el jefe del Estado portugués en declaraciones a los medios desde el Hospital Sao Joao, en Oporto, a pocos meses de dejar el cargo tras un mandato de diez años.

"Me siento bien", ha dicho Rebelo de Sousa, de 76 años, agradeciendo al personal del centro por la "forma tan competente, eficiente, dedicada y acogedora" que ha sido tratado y recordando que no es la primera vez que recurre al servicio público cuando ha sufrido complicaciones de salud durante estos diez años.

Rebelo de Sousa ha señalado que lo que resta de año será "un periodo de mayor reposo". El martes, el jefe de Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, informó de que las visitas a España y el Vaticano se aplazaron por estos problemas de salud.

La visita a España podría tener lugar en febrero, poco antes de dejar el cargo en marzo, cuando asumirá el nuevo presidente, que saldrá de las elecciones del 18 de enero, con una hipotética segunda vuelta el 8 de febrero.