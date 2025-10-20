Portugal: El primer ministro de Portugal respalda prohibir el burka en espacios públicos por una cuestión de seguridad

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha respaldado este lunes la propuesta para prohibir el uso de velos integrales como el burka o el niqab en espacios públicos apelando a una cuestión de seguridad, sin querer entrar en "cuestiones filosóficas" más profundas.

"Tengo una opinión muy clara con respecto al procedimiento legislativo en la Asamblea de la República", ha dicho Montenegro, al término de una reunión de líderes europeos en Eslovenia en la que se le ha preguntado expresamente su opinión por la propuesta impulsada en un inicio por la ultraderecha y apoyada también por los partidos en el Gobierno.

"Si fuese diputado, habría votado a favor", ha señalado, alegando que está en juego "el derecho a la seguridad y a la percepción de seguridad".

En este sentido, ha subrayado que "el derecho a la libertad de una persona termina cuando ese derecho choca con los de otras personas".

Por su parte, el líder de Chega, André Ventura, ha ironizado este lunes en redes sociales con quienes amenazan con irse de Portugal si la ley termina siendo promulgada.

"Hasta la próxima, no vuelvan", ha dicho en su cuenta de X, con un vídeo en el que ha dejado claro que no habrá cambios.