LA NACION

Portugal: El primer ministro portugués subraya su "total confianza" en las tareas de extinción de incendios

Portugal: El primer ministro portugués subraya su "total confianza" en las tareas de extinción...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Portugal: El primer ministro portugués subraya su "total confianza" en las tareas de extinción...
Portugal: El primer ministro portugués subraya su "total confianza" en las tareas de extinción...

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha recalcado este lunes su "total confianza" en el dispositivo establecido para combatir la ola de incendios que asola el país desde principios de mes y dentro del cual hay varios fuegos activos.

"El dispositivo está al 100% sobre el terreno, disponible", ha dicho Montenegro, durante una visita al centro de mando de Protección Civil a las afueras de Lisboa, según la agencia de noticias Lusa.

El mandatario luso ha advertido de que Portugal lleva más de tres semanas sometido a condiciones climatológicas extremas, "como nunca antes", y ha admitido que los ciudadanos están ya "muy agotados" tras días de "sufrimento" e incluso "terror".

Los incendios se han convertido también en motivo de disputa política en Portugal y el líder de la oposición, el ultraderechista André Ventura, ha anunciado que su partido solicitará la comparecencia de Montenegro ante el Parlamento. También ha solicitado la dimisión de la ministra de Administración Interior, Maria Lúcia Amaral, por la falta de explicaciones.

El Gobierno decidió el domingo prorrogar 48 horas más, hasta el martes, la situación de alerta nacional por los incendios. Este lunes, más de 80 concejos de área del norte, del centro y del Algarve, en el sur, permanecen en situación de máximo riesgo.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo fue el debut en River de Bautista Dadín, el chico de los 100.000.000 de euros
    1

    El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2

  2. Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner
    2

    Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones

  3. Sorpresa en Bolivia: un inesperado candidato de centro salió primero y habrá balotaje
    3

    Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje

  4. Barco estrenó posición en Francia y el "fichaje del verano" debutó con un gol
    4

    Valentín Barco se afirma en Francia y Joaquín Panichelli debutó con un gol

Cargando banners ...