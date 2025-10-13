Portugal: El PSD gana las elecciones locales de Portugal y se hace con las principales ciudades

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Partido Social Demócrata (PSD) de Portugal se ha alzado este domingo con la victoria en las elecciones municipales, logrando además ganar en varias de las principales ciudades del país, entre ellas las dos más pobladas: la capital, Lisboa, y Porto.

“Volvemos a ser el mayor partido portugués”, ha celebrado el presidente del PSD y primer ministro luso, Luís Montenegro, quien ha destacado la victoria de su formación en los “cinco mayores ayuntamientos del país”, según las declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública portuguesa, RTP.

Pese a reconocer “algunas sorpresas menos agradables”, Montenegro ha puesto de relieve los resultados de su partido en ayuntamientos como los de Vila Nova de Gaia, contiguo a Porto, y Sintra, próximo a Lisboa, donde, en ambos casos, ha arrebatado la alcaldía al Partido Socialista (PS). En total, a través de varias coaliciones, el PSD se ha hecho con el mandato de 132 municipios y más de un 33,5 por ciento de los votos, según los datos de la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna.

La formación de izquierda, si bien derrotada, ha obtenido mejores resultados que los exhibidos en los anteriores comicios, las elecciones legislativas, y pese a perder varios ayuntamientos, ha logrado desbancar al PSD de otros como Bragança, Viseu, Coimbra y Faro, para un total de 125 alcaldías y cerca del 28,7 por ciento de las papeletas.

“Esto es extraordinario a la luz de los resultados que tuvimos hace tres meses, cuando algunos incluso afirmaron que el PS había entrado en erosión electoral y que lo que sucedería con el PS portugués era lo que había sucedido con el Partido Socialista francés”, ha manifestado el líder del PS, José Luís Carneiro, en declaraciones recogidas por el diario ‘Jornal de Notícias’. “Los portugueses han vuelto a confiar en el PS”, ha celebrado.

Por su parte, el ultraderechista Chega, con un 11,8 por ciento de los votos, se ha quedado en tres alcaldías, las primeras de su historia, aunque por debajo de las expectativas de su líder, André Ventura. “Esta no es la magnitud de la victoria que buscábamos”, ha admitido en declaraciones a RTP, pese a subrayar “una buena noche” para la formación.

Cuando el escrutinio ha sobrepasado ya el 99,9 por ciento, con una participación del 59,4 por ciento, los siguientes partidos más votados han sido el Partido Comunista de Portugal, con un 5,68 por ciento de votos y doce mandatos, y el grupo Cidadaos, con un 5,61 por ciento y una veintena de alcaldías.