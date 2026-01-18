Portugal: el socialista Seguro domina el primer turno de las presidenciales lusas

(Por Marcello Sacco) (ANSA) - ROMA, 18 GEN - El candidato socialista Antonio José Seguro y el líder de la ultraderecha, Andrés Chega, lucharán por convertirse en el próximo presidente de Portugal en la segunda vuelta programada para el 8 de febrero, salvo sorpresas de última hora.

Es lo que se desprende de los resultados de los boca de urna elaborados por la Universidad Católica de Lisboa para la televisión pública (RTP) y difundidos al cierre de las mesas del primer turno de las presidenciales del país lusitano.

Según estos datos, el candidato socialista fue el más votado, obteniendo entre el 30% y el 35% de los sufragios, seguido por el secretario del partido soberanista Chega, André Ventura, que se sitúa entre el 20% y el 24%.

En un mano a mano con él está el liberal Joao Cotrim de Figueiredo, ligeramente por debajo, con entre el 17% y el 21% de los votos, mientras que más distanciados se encuentran el exalmirante Henrique Gouveia e Melo (11%-14%) y el candidato apoyado por la coalición de gobierno, Luís Marques Mendes (8%-11%).

A partir de este lunes, por lo tanto, se abrirán las negociaciones para formar alianzas de cara a la segunda y decisiva vuelta.

Para António José Seguro, que se lanzó a esta campaña de forma independiente del partido a pesar de algún descontento entre los notables socialistas, sería una gran victoria personal. Tendrá que recorrer el camino que falta hasta la mayoría absoluta.

A su izquierda, los votos del comunista António Filipe, de la eurodiputada del Bloque de Izquierda Catarina Martins y de Jorge Pinto, del partido Livre, parecen representar un capital electoral bastante modesto e insuficiente.

Pero la principal incógnita radica en el electorado de centro-derecha, cuyo comportamiento dependerá mucho de quién sea el oponente de Seguro en la segunda vuelta.

El electorado de Gouveia e Melo, que parece fuera de la contienda, es el más impredecible, porque se identifica con un candidato ideológicamente muy vago, un exmilitar que se hizo famoso por haber liderado con eficacia la campaña de vacunación en 2021. Así que se centran las miradas en los votantes de Luís Marques Mendes, comenzando por el mismo primer ministro, Luís Montenegro.

La fuerte derrota del candidato apoyado por la coalición de gobierno crea un dilema para un ejecutivo sin la mayoría parlamentaria absoluta.

Montenegro había prometido a los portugueses que nunca gobernaría con la extrema derecha, pero de hecho ha practicado hasta ahora una política de "dos fuegos", contando con los socialistas para las leyes financieras (siempre con un ojo en el equilibrio presupuestario) y con la derecha radical para contener la inmigración.

El escenario de un enfrentamiento entre Seguro y Ventura obligaría a Montenegro a pronunciarse, arriesgándose a perder la "simpatía" implícita de uno de los dos adversarios. Y también el silencio podría interpretarse como muy elocuente.

En el caso de un duelo Seguro-Cotrim, el escenario podría volverse aún más complicado.

En los últimos días de una brillante campaña electoral, el candidato liberal ha sido acusado de acoso sexual por una exasistente parlamentaria. El caso comenzó en silencio, no por una denuncia ante las autoridades, sino a través de una publicación en la red social Instagram visible solo para unos pocos. Pero la noticia ha trascendido y Cotrim de Figueiredo se encuentra hoy con una espada de Damocles sobre su cabeza que podría obligarlo a dimitir en un futuro cercano. (ANSA).