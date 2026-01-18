Portugal: el socialista Seguro domina primer turno de las presidenciales

Esto es lo que se desprende de los sondeos de salida elaborados por la Universidad Católica de Lisboa para la televisión pública (RTP) y difundidos al cierre de las urnas durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país lusitano.

Según estos datos, el candidato socialista fue el más votado, obteniendo entre el 30% y el 35% de los sufragios, seguido por el secretario del partido soberanista Chega, André Ventura, que se sitúa entre el 20% y el 24%.

En un mano a mano con él está el liberal Joao Cotrim de Figueiredo, ligeramente por debajo, entre el 17% y el 21% de los votos, mientras que un poco más distanciados se encuentran el exalmirante Henrique Gouveia e Melo (11%-14%) y el candidato apoyado por la coalición de gobierno, Luís Marques Mendes (8%-11%).

Por lo tanto, a partir de este lunes se abrirán las negociaciones para alianzas de cara a la segunda y decisiva ronda.

Para António José Seguro, que lanzó esta campaña de manera independiente a pesar de algunas resistencias entre los notables socialistas, sería una gran victoria personal. Ahora deberá recorrer el camino que falta para alcanzar la mayoría absoluta.

A su izquierda, los votos del comunista António Filipe, de la eurodiputada del Bloque de Izquierda Catarina Martins y de Jorge Pinto, del partido Livre, parecen representar un capital electoral bastante modesto e insuficiente. Pero la principal incógnita radica en el electorado de centro-derecha, cuyo comportamiento dependerá mucho de quién sea el oponente de Seguro en la segunda vuelta.

El electorado de Gouveia e Melo, que parece estar fuera de juego, es el más impredecible, ya que se identifica en un candidato ideológicamente muy vago, un exmilitar que se hizo famoso por haber liderado con eficacia la campaña de vacunación en 2021.

Por lo tanto, las miradas están puestas en los votantes de Luís Marques Mendes, comenzando por el propio primer ministro, Luís Montenegro.

La contundente derrota del candidato apoyado por la coalición de gobierno plantea un dilema para un ejecutivo que carece de la mayoría absoluta en el parlamento.

Montenegro había prometido a los portugueses que nunca gobernaría con la extrema derecha, pero de hecho ha practicado hasta ahora una política de "dos hornos", contando con los socialistas para las leyes financieras (siempre con un ojo en el equilibrio del presupuesto) y con la derecha radical para contener la inmigración.

El escenario de un enfrentamiento Seguro-Ventura obligaría a Montenegro a pronunciarse, arriesgándose a perder la "simpatía" implícita de uno de los dos adversarios. Y el silencio también podría interpretarse como sumamente elocuente.

En el caso de un duelo Seguro-Cotrim, el escenario podría volverse incluso más complicado.

En los últimos días de una brillante campaña electoral, el candidato liberal fue acusado de acoso sexual por una exasistente parlamentaria.

El caso comenzó de manera discreta, no a partir de una denuncia ante las autoridades, sino de una publicación en Instagram visible solo para unos pocos. Pero la noticia se filtró y Cotrim de Figueiredo se encuentra hoy con una espada de Damocles sobre su cabeza que podría obligarlo a dimitir en un futuro cercano. (ANSA).