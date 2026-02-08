Portugal: el socialista Seguro gana las elecciones presidenciales portuguesas

Por Marcello Sacco (ANSA) - LISBOA, 08 FEB - Con un resultado alrededor del 64%, ya confirmado por casi el 80% de las papeletas escrutadas, el socialista António José Seguro se perfila como el nuevo presidente de la República Portuguesa.

Todas las encuestas previas se confirmaron y el candidato de la izquierda moderada, que ya se había impuesto en la primera vuelta, se impuso al líder del partido soberanista Chega, André Ventura, que se quedó con alrededor del 35%.

Fue una cita electoral difícil, profundamente marcada por el mal tiempo extremo que en los últimos días causó 14 muertes y daños significativos.

Algunos municipios, con un total de aproximadamente 36.000 electores, pospusieron esta segunda vuelta para el próximo 15 de febrero, pero es evidente que ese resultado no puede alterar el resultado de la noche del domingo.

La imagen más significativa de estas dificultades es probablemente la transmitida por las televisiones nacionales, en la que una embarcación de la Marina militar transportaba hacia el municipio de Montemor-o-Velho las papeletas de los electores de Ereira, un pequeño pueblo aislado por días debido a las inundaciones.

Durante la campaña electoral, Seguro siempre subrayó su independencia de los partidos, incluso del suyo.

Ventura, en cambio, intentó desplazar más hacia la derecha a la derecha portuguesa, sin renunciar nunca a una candidatura divisiva (declaró abiertamente que no quería ser el presidente de todos los portugueses) y a veces provocativa, como en el caso de los carteles ofensivos hacia las minorías, por los cuales también recibió una condena en los tribunales.

António José Seguro, de 63 años, ha tenido una larga carrera política en el Partido Socialista (PS), aunque no siempre en un primer plano.

En los primeros años de los 90 fue un estrecho colaborador de António Guterres.

En 2011, cuando la crisis de la deuda soberana se hizo insostenible y obligó a Lisboa a solicitar la intervención de la Troika (FMI-UE-BCE), el PS del ex primer ministro José Sócrates pasó a la oposición y Seguro se convirtió en secretario.

En aquellos años de austeridad, su partido evitó el choque frontal absteniéndose en medidas económicas muy impopulares, una decisión que generó cierto disenso interno y condujo, en 2014, a la victoria de la línea de António Costa (quien al año siguiente se convirtió en primer ministro).

Ahora el socialista moderado prefiere enfatizar más el "moderado" que el "socialista", tanto que los líderes del PS incluso dudaron antes de darle el apoyo oficial.

Sin embargo, después de la primera vuelta, varios representantes de áreas no socialistas no dudaron en expresarle su apoyo. A excepción del primer ministro en funciones, Luís Montenegro, que prefirió no tomar una posición clara, muchos conservadores en estas semanas le han expresado su respaldo.

El nuevo presidente, el sexto de la República democrática nacida con la Constitución de 1976, prestará juramento el próximo 9 de marzo. (ANSA).