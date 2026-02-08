Portugal elige presidente con un moderado como favorito frente a la extrema derecha

António José Seguro, un socialista de centro, es el gran favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Portugal, en las que se enfrenta a André Ventura, líder de un partido de extrema derecha, convertida en la segunda fuerza política del país.

Desde la victoria de Seguro en la primera vuelta, la campaña se ha visto totalmente trastocada por las duras tormentas que han azotado Portugal estas dos últimas semanas, que obligaron a al menos 14 circunscripciones de las más afectadas a aplazar la votación una semana.

Contra la opinión de Ventura, que prefería un aplazamiento a nivel nacional no contemplado por la ley, la decisiva elección que convoca a 11 millones de portugueses en el país y en el extranjero, se celebra este domingo y los resultados se anunciarán por la noche con proyecciones a boca de urna a las 20:00 locales y GMT.

"Estoy seguro de que se hará todo lo necesario para garantizar la seguridad y la normalidad del acto electoral", declaró el sábado el primer ministro Luis Montenegro.

Si bien el papel del jefe de Estado portugués es principalmente simbólico, está llamado a desempeñar un papel de árbitro en caso de crisis y dispone del poder de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas anticipadas.

Seguro, un político experimentado de 63 años que sin embargo ha pasado la última década apartado de la vida pública, contaba con un 67% de las intenciones de voto, según una última encuesta publicada el miércoles.

Ventura, un diputado de 43 años, podría obtener así el 33% de los votos, según la misma encuesta.

- La abstención como "gran rival" -

Mientras esta victoria anunciada ya le hacía temer una desmovilización del electorado para esta segunda vuelta, las inclemencias del clima de los últimos días han llevado al candidato socialista a señalar la abstención como su "gran rival".

"Hay que ir a votar el domingo", insistió el viernes por la noche, durante su último mitin de campaña, tras repetir hasta la saciedad que el país se despertaría el lunes "en una pesadilla" si el candidato de extrema derecha acababa imponiéndose.

"Hay quienes hacen todo lo posible para que los portugueses no vayan a votar", lanzó en alusión a la petición de aplazamiento formulada por Ventura.

El presidente del partido antisistema Chega ("Basta" en portugués), que promete una "ruptura" con las formaciones que dirigen Portugal desde hace 50 años, se quejó de haber tenido que hacer campaña con un escenario de "todos contra uno", lo que hizo su elección "mucho más difícil".

Seguro ganó la primera vuelta hace tres semanas, con el 31,1% de los votos, y desde entonces se ha asegurado el apoyo de numerosas personalidades políticas procedentes de la extrema izquierda, del centro e incluso de la derecha, aunque no el del primer ministro Luis Montenegro.

- "El verdadero líder de la derecha" -

El jefe del Gobierno minoritario de derechas, que en el Parlamento se apoya a veces en los socialistas y a veces en la extrema derecha, se negó a dar una consigna de voto para la segunda vuelta tras la eliminación del candidato respaldado por su partido.

Ventura, por su parte, ya ha superado una nueva etapa al clasificarse para la segunda vuelta con el 23,5% de los votos, confirmando así el avance electoral de Chega, un partido que se convirtió en la principal fuerza de oposición tras las legislativas de mayo de 2025.

Esta figura de extrema derecha busca "consolidar su base electoral", pero también "afirmarse como el verdadero líder de la derecha portuguesa", explicó a la AFP José Santana Pereira, profesor de Ciencia Política en el Instituto Universitario de Lisboa ISCTE.

El próximo presidente sucederá a principios de marzo al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, en el cargo desde hace diez años.