Portugal expresa su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara y descarta represalias de Argelia

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno luso ha expresado este martes el apoyo de Portugal al plan de autonomía presentado por Marruecos para la antigua colonia española del Sáhara Occidental, al considerarlo como "la base más creíble, viable y pragmática para resolver esta disputa", mientras que ha descartado que las autoridades argelinas vayan a tomar represalias al respecto. "Portugal reconoce la importancia de esta cuestión para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles realizados por el Reino en el marco de la ONU para lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable", reza un comunicado conjunto firmado por los ministros de Exteriores de Marruecos y Portugal, Naser Burita y Paulo Rangel, respectivamente. Ambos ministros, tras reunirse en Lisboa, han reafirmado su apoyo a la resolución 2756 del Consejo de Seguridad de la ONU. "Con su nueva postura, Portugal envía un mensaje claro que refleja su adhesión al consenso internacional en torno al plan de autonomía de Marruecos, en consonancia con la sólida dinámica internacional impulsada por su majestad, Mohamed VI", agrega el documento. En una rueda de prensa posterior al encuentro, el ministro portugués ha destacado que su objetivo "es encontrar una solución lo más rápidamente posible, porque, de hecho, el proceso requiere actualmente un nuevo impulso, y creemos que esta contribución diplomática de varios Estados permitirá lograr una solución lo más rápidamente posible". Cuando la prensa ha preguntado a Rangel si temía que Argelia reaccionara poniendo en peligro las relaciones con Portugal, como ocurrió con las autoridades españolas, francesas o británicas, el jefe de la diplomacia lusa ha minimizado la situación. "No, sinceramente, nuestras relaciones con Argelia son muy buenas y, sin duda, programaré una visita a Argelia pronto. Ya veremos, aún depende de la agenda, pero lo estoy estudiando. Y mi homólogo (argelino) me ha invitado repetidamente, así que trataremos todos estos temas. Sinceramente, tengo plena confianza", ha dicho en declaraciones recogidas por la agencia Lusa. La postura de Lisboa se suma al apoyo dado durante los últimos años por los gobiernos español, francés y británico al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Polisario, que recuerda además que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental. Estados Unidos también respalda el plan de autonomía marroquí y en 2020 Donald Trump firmó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa. La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

