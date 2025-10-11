Portugal gana in extremis a Irlanda y se acerca al Mundial 2026

Portugal se impuso con mucha dificultad frente a Irlanda (1-0) gracias a un gol de cabeza de Ruben Neves en el tiempo de descuento, este sábado en Lisboa en la clasificación para el Mundial 2026.

Con esta tercera victoria consecutiva, la Seleção (9 puntos) refuerza su primer puesto en el grupo F delante de Hungría (4 pts), que venció a Armenia (2-0) en el otro partido del día.

Portugal podrá dar un paso casi definitivo hacia su clasificación el martes cuando reciba a Hungría en Lisboa.

Este sábado en el estadio Alvalade, los jugadores dirigidos por el español Roberto Martínez carecieron de precisión durante mucho tiempo en el último toque.

La leyenda Cristiano Ronaldo no tuvo su día. Golpeó el poste irlandés en la primera mitad (16') y falló un penal, despejado por el arquero Caoimhín Kelleher (75').

tsc/pm/dam