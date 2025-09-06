Portugal golea 5-0 en Armenia con doblete de Cristiano Ronaldo

Portugal inició de la mejor manera su camino hacia el Mundial 2026, con una goleada 5-0 en Armenia, con sendos dobletes de Cristiano Ronaldo y Joao Félix en un partido marcado por el homenaje al fallecido Diogo Jota.

La Seleçao disputaba este sábado su primer partido desde su título en la Liga de las Naciones y desde la muerte en accidente de coche de Diogo Jota el 3 de julio.

Tras un minuto de silencio guardado en memoria del jugador antes del inicio, Portugal no tardó en plasmar su superioridad: en el minuto 10, Joao Félix, compañero de Ronaldo en el Al-Nassr, abrió el marcador de cabeza tras centro de Joao Cancelo desde la derecha.

En el 21, Cristiano Ronaldo dobló la ventaja en un momento cargado de simbolismo ya que el 21 era el dorsal de Jota.

En el 32 fue turno para Cancelo, que realizaba su regreso a la selección lusa.

CR7 firmó su doblete en el 46 con un gran disparo a la entrada del área.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, en gran forma a sus 40 años, marcó el gol 140 de su carrera internacional en 222 partidos. Ostenta el récord de goles marcados con la selección.

En el 61 Joao Félix cerró la goleada de los hombres del DT español Roberto Martínez, que acudirán el martes a Budapest para enfrentarse a Hungría en la segunda fecha del grupo F.

lf/cpb/iga