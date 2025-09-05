Portugal incluye entre los fallecidos por el accidente del funicular a personas de ocho nacionalidades

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía Judicial de Portugal ha confirmado este viernes la lista de nacionalidades de las 16 víctimas mortales del accidente del funicular de Gloria en Lisboa, entre las que figuran personas de ocho países. El siniestro se cobró la vida de cinco personas portuguesas, tres de Reino Unido, dos de Corea del Sur, dos de Canadá, una de Suiza, una de Ucrania, una de Estados Unidos y una de Francia, según consta en un comunicado recogido por la agencia de noticias Lusa. El Ministerio de Exteriores francés también ha informado del fallecimiento de una mujer con doble nacionalidad, francesa y canadiense, en un mensaje en el que ha transmitido también las condolencias a su familia. Uno de los últimos casos en aclararse ha sido el del padre de un niño alemán de tres años que había sido rescatado solo y llorando de entre los escombros del funicular. Las investigaciones posteriores permitieron situar a su madre entre los heridos hospitalizados --permanece en estado crítico pero estable--, pero el padre fue incluido en un inicio en la lista provisional de fallecidos. La familia que se desplazó desde Alemania no logró identificarlo sin embargo entre los cadáveres, lo que terminó llevándoles a un paciente hospitalizado y al que las autoridades aún no habían logrado poner nombre, según la televisión pública RTP.