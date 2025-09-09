Portugal: La Asamblea Municipal de Lisboa rechaza la moción de censura contra Carlos Moedas

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Asamblea Municipal de Lisboa ha rechazado este martes una moción de censura presentada contra el alcalde, Carlos Moedas, por su supuesta responsabilidad política en el descarrilamiento del funicular de Gloria, que dejó 16 muertos y alrededor de una veintena de heridos.

El partido ultraderechista Chega, que presentó la moción, solamente ha conseguido el único voto a favor del Partido Popular Monárquico (PPM), que actualmente cuenta con un único escaño en la Cámara, según ha informado la agencia de noticias Lusa.

En contra han votado los representantes del Partido Social Demócrata (PSD), CDS-Partido Poular (CDS-PP), Izquierda Libre, Partido de la Tierra (MPT). Se han abstenido el Partido Socialista, el Bloque de Izquierdas, Los Verdes, los animalistas y los comunistas.

La moción de censura presentada por Chega acusaba a Moedas de incumplir su deber de "garantizar la seguridad e la ciudad", pero no ha conseguido convencer a los concejales de la oposición, que criticaron que el alcalde había reaccionado con lentitud.

El alcalde ha dicho que su responsabilidad política tras el accidente es seguir gobernando la ciudad: "Lisboa nunca ha necesitado tanto liderazgo. Lisboa lo tiene. El liderazgo no es solo para los buenos tiempos. El liderazgo no se trata de apresurarse a las plataformas de televisión, no se trata de formalidades ni reuniones. El liderazgo consiste en tomar las decisiones correctas en el momento oportuno".

El accidente tuvo lugar el miércoles pasado por la tarde, cuando el funicular descarrilló por la rotura del cable que unía las dos cabinas, colisionó contra un edificio y quedó hecho escombros.

El vehículo siniestrado había pasado una inspección que garantizaba su correcto funcionamiento en la misma mañana del descarrilamiento.

Entre los fallecidos había personas de ocho nacionalidades.