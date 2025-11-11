Portugal.- La Fiscalía portuguesa investiga los carteles electorales de la ultraderecha contra minorías raciales

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación sobre los carteles electorales de André Ventura, líder del partido de ultraderecha, Chega, y candidato a las elecciones presidenciales, que contienen mensajes contra minorías raciales como gitanos o bangladesíes.

En el punto de mira están los polémicos carteles lanzados por Chega con frases como "Esto no es Bangladesh" o "los gitanos deben cumplir la ley" que distintas organizaciones sociales han criticado y reclamado su retirada. Tras esto, el Ministerio Fiscal ha recibido diversas quejas que "dieron origen a una investigación que se encuentra en curso en la Fiscalía Regional de Lisboa", ha adelantado el diario portugués 'Publico'.

Los carteles electorales de Chega han sido objeto de debate en Portugal las últimas semanas y en especial criticados por parte de formaciones de izquierda que entienden que el partido ultra incurre en ataques racistas a minorías sociales.

Hasta ahora Ventura se ha negado a retirar los carteles y ha insistido en su libertad de expresión para realizar su propia campaña electoral. "En una democracia no se derrota a los opositores deteniéndolos, ni ordenando que se retiren sus carteles, ni ordenando que se retire su discurso, ni silenciándolos", ha indicado recientemente sobre la polémica.

El candidato ultraderechista está centrando su campaña en mensajes en contra de la migración procedente de países musulmanes y recientemente cargó contra las mujeres que visten con burka en Portugal. "Si quieres llevarlo es fácil, vuelve a tu país de origen. Toma un vuelo a Arabia Saudí o Afganistán, pero no aquí", afirmó.

No se trata de la primera vez que la Fiscalía abre diligencias contra la campaña de Chega; en las elecciones legislativas del pasado mayo ya investigó el discurso de Ventura contra los inmigrantes y la comunidad gitana. En aquellas elecciones, Chega logró sus mejores resultados de siempre colocando a 60 diputados en el Parlamento y pasando a ser el segundo partido del país, por delante del Partido Socialista.

El dirigente de Chega concurre a los comicios presidenciales del próximo 18 de enero a los que el actual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no podrá optar a la reelección tras dos mandatos. Se medirá a Luís Marques Mendes en representación del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) y al socialista António José Seguro.