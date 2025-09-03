Portugal: La UE ofrece su pésame a los familiares de las víctimas del accidente de funicular en Lisboa

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha trasladado este miércoles sus condolencias por el descarrilamiento del funicular del Elevador de la Gloria en la capital de Portugal, Lisboa, un trágico accidente que se ha saldado con la muerte de al menos 15 personas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido su más sentido pésame a los familiares de las víctimas a través de un breve mensaje publicado en redes sociales en el que ha dicho sentirse "triste" por el accidente.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha afirmado que "Europa se solidariza con las víctimas, sus seres queridos y toda la comunidad de Lisboa". "Nuestros corazones están con los afectados por la tragedia en el Elevador de la Gloria", ha agregado.