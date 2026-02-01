Portugal lanza paquete de US$3.000 millones para ayudar a reconstrucción tras tormenta Kristin

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 1 feb (Reuters) - El Gobierno de Portugal aprobó el domingo un paquete de préstamos e incentivos por 2.500 millones de euros (US$3.000 millones) para ayudar a la población y a las empresas a reconstruir tras la devastación causada por la tormenta Kristin, informó el primer ministro Luís Montenegro.

Kristin azotó el centro de Portugal el miércoles, con ráfagas de viento de más de 200 kilómetros por hora y fuertes lluvias que causaron la muerte de al menos seis personas, dañaron viviendas, fábricas e infraestructura y dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas.

Montenegro dijo que el banco público Banco de Fomento pondrá en marcha un programa de préstamos de 1.000 millones de euros para reconstruir las fábricas dañadas por la tormenta que no tenían seguro y un plan de financiación de 500 millones de euros para ayudarles con sus necesidades inmediatas de liquidez.

Los 1.000 millones de euros restantes de la ayuda incluyen una línea de financiación para ayudar a las personas a reconstruir sus viviendas principales no aseguradas, así como subsidios de la seguridad social para las personas que se enfrentan a dificultades o a la pérdida de ingresos.

"Estamos movilizando todos nuestros recursos para gestionar la emergencia de forma responsable, pero también con esperanza (...) una vez más, reconstruiremos Portugal", dijo el funcionario en rueda de prensa.

