Portugal.- Los sindicatos estiman que más de 3.000.000 de personas se sumaron a la huelga general en Portugal

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), el principal sindicato del país, ha estimado en algo más de 3 millones de personas las que se han sumado a la huelga general de este jueves —la primera de los últimos doce años—, convocada en protesta por la reforma del estatuto de los trabajadores.

La huelga de este jueves "es una de las más grandes de siempre, cuando no, la mayor", ha enfatizado en una rueda de prensa el secretario de la organización Tiago Oliveira, después de que el Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, minimizara el alcance de la movilización.

Oliveira ha destacado desde el aeropuerto de Lisboa que esta jornada es una "señal inequívoca de la exigencia de mejores salarios y más derechos", así como un "éxito" y "una verdadera respuesta de los trabajadores a la agresión del Gobierno hacia el sector de los trabajadores", según informa RTP.

El secretario general de la CGTP ha afirmado que la adhesión de los trabajadores de varios aeropuertos a la movilización ha alcanzado el 90%, cifras "históricas", ha recalcado, como las que se han visto en el sector privado. "Basta mirar para Lisboa, es una ciudad por completo desierta", ha dicho.

En esa línea se ha manifestado también el líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Mario Mourao, quien ha reconocido que el seguimiento de la huelga "ha estado por encima de las expectativas".

Se trata de la primera huelga general en doce años, después de la que ambas organizaciones de trabajadores convocaran en 2013 cuando el país se encontraba intervenido por la 'troika' europea, en medio de un rescate financiero marcado por las duras medidas de austeridad y una fuerte resistencia de la población.

En cambio, el Gobierno ha llegado a calificar de "insignificante" la movilización y ha destacado que "la inmensa mayoría del país ha salido a trabajar". El ministro de la Presidencia de Portugal, Antonio Leitao Amaro, ha desdeñado el alcance de la protesta, que ha encuadrado en una "huelga de funcionarios".

El Gobierno portugués sostiene que las reformas previstas tienen como objetivo flexibilizar aún más el mercado laboral. "La huelga es política. La huelga motiva a quienes jamás llegaron a un acuerdo y no quieren un acuerdo", protestó esta semana Montenegro en la Asamblea Nacional.

La oposición advierte de que estas propuestas arrastran a los más jóvenes a la precariedad laboral e incentiva la economía informal. Entre las más controvertidas están la reducción de la baja por duelo en caso de aborto espontáneo y mayores limitaciones a las mujeres lactantes que soliciten flexibilizar su horario laboral.