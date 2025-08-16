Portugal: mueren seis ancianos por un incendio en una residencia del norte de Portugal
MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos seis ancianos han muerto y otros cinco han sufrido heridas graves por un incendio desatado este sábado de madrugada en una residencia de la localidad portuguesa de Mirandela, en el norte de Portugal. El incendio se declaró en torno a las 5.00 (hora local) y las primeras investigaciones sitúan su origen en el colchón de una de las habitaciones, según un responsable del centro Bom Samaritano citado por la cadena de televisión RTP.
Entre las víctimas figuran los tres ocupantes de la habitación donde habrían comenzado las llamas, mientras que los otros tres fallecidos han sufrido problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo. En total, en la residencia vivían unas 90 personas mayores.
