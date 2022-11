Portugal no se distraerá con la saga de ronaldo en el man utd, dice el entrenador

DOHA, 23 nov (Reuters) - La selección portuguesa no se dejará distraer por el drama que rodea a la salida de su capitán Cristiano Ronaldo del Manchester United, dijo el miércoles el seleccionador Fernando Santos un día antes del debut en el Mundial contra Ghana.

"Esto es algo que ni siquiera se ha discutido", dijo Fernando Santos a periodistas. "Esta conversación no ha surgido en ningún momento, ni siquiera por parte de él".

El United anunció el martes que Ronaldo dejaría el club con efecto inmediato, poniendo un amargo final a su segunda etapa en Old Trafford después de que dijera en una entrevista a los medios que se sentía traicionado por el club.

El centrocampista portugués Bruno Fernandes, que juega en el United, dijo en la misma conferencia de prensa en Qatar que no había discutido la situación con su ahora ex compañero.

"No me siento incómodo. No tengo que elegir un bando. Fue un privilegio jugar con él", dijo Fernandes. "Sabemos que nada dura para siempre. Fue bueno mientras duró". (Escrito por William Schomberg; Editado en español por Javier Leira)

Reuters