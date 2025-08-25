Portugal: Portugal ya no tiene ningún gran fuego activo en su peor ola de incendios forestales

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ola de incendios que sufre Portugal desde hace casi un mes parece estar remitiendo y las autoridades ya dan por controlados todos los grandes fuegos registrados en estas últimas semanas, entre los que se incluye la mayor tragedia forestal de la historia del país. El Instituto para la Conservación de la Naturaleza y de los Bosques (ICNF) estima que el incendio declarado el pasado día 13 en la zona de Arganil, en el distrito de Coimbra, calcinó unas 64.000 hectáreas, una cifra inédita desde que existen registros.

Este fuego, que no quedó resuelto hasta el domingo, supera con creces las 53.000 hectáreas quemadas en Vilarinho en 2017 y representa una cuarta parte de las 250.000 hectáreas destruidas por las llamas en Portugal en lo que va de año, según la agencia de noticias Lusa. Las autoridades lusas aún mantienen en riesgo máximo de incendio a más de 40 municipios y evitan dar la emergencia por superada. Entre los últimos puntos de preocupación figura Sabrosa, en el distrito de Vila Real, donde los servicios de extinción han logrado perimetrar el que es ya el tercer incendio que sufre esta misma zona este verano, según la cadena RTP.

El Gobierno luso aprobó la semana pasada una batería de medidas destinadas a la recuperación de las áreas, infraestructuras e inmuebles destruidos en esta ola de incendios, a la que se le atribuyen también cuatro víctimas mortales.