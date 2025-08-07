Portugal prolonga las medidas de prevención de incendios ante altas temperaturas

Portugal ha prorrogado hasta el próximo miércoles las medidas preventivas ante un mayor riesgo de incendios forestales por las altas temperaturas previstas para los próximos días, informó el jueves el gobierno.

Frente a las "previsiones meteorológicas desfavorables", el ejecutivo decidió mantener estas medidas porque hasta ahora han permitido "una disminución del número de incendios", explicó la ministra del Interior, Maria Lucia Amaral, en una rueda de prensa.

Las medidas de prevención, que entraron en vigor el domingo después de que el gobierno luso declarara Situación de Alerta, consisten en prohibir el acceso a determinadas zonas forestales, la realización de ciertos trabajos agrícolas o el uso de fuegos artificiales.

Entre el sábado y el lunes, las temperaturas máximas "se mantendrán elevadas" y podrían alcanzar los 43°C en algunas regiones, indicó el Instituto Meteorológico Nacional (IPMA).

La península ibérica se ha visto golpeada en los últimos días por la segunda ola de calor del verano, que ha estado acompañada de varios incendios forestales.

En Portugal, más de 42.000 hectáreas han ardido desde el inicio del año, según información provisional del Instituto de Naturaleza y Bosques (ICNF).

Los expertos consideran que la multiplicación de las olas de calor, que favorecen los incendios, es una consecuencia del cambio climático.

El gobierno portugués aseguró el jueves que el dispositivo de lucha contra los incendios sigue completamente movilizado, con el despliegue de cientos de bomberos.

Dos aviones militares C-130 también serán equipados para participar en las operaciones de lucha contra los incendios.

A más largo plazo, el gobierno se comprometió a aprobar un plan para los bosques destinado a reforzar la prevención de los incendios, valorizar la economía forestal o aclarar la propiedad de las tierras.

También está estudiando la posibilidad de aumentar las penas relacionadas con los delitos de incendios forestales.