Portugal.- Quedan en libertad los dos detenidos en la investigación tras la muerte de un policía portugués en el Guadiana
Portugal. Quedan en libertad los dos detenidos en la investigación tras la muerte de un policía portugués en el Guadiana
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
Los dos sospechosos acusados de embestir una embarcación de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa han quedado en libertad este miércoles al no haber pruebas de su implicación directa en la muerte de un agente luso que fue arrollado por una narcolancha en el río Guadiana.
Según ha informado la agencia Lusa remitiéndose a una fuente de la Policía Judicial (PJ), se trata de dos hombres con antecedentes, aunque sin especificar los delitos.
Los dos sospechosos de nacionalidad española fueron detenidos el martes por la noche por miembros de la GNR en el Puente Internacional del Guadiana cuando se dirigían a España y, posteriormente, fueron entregados a la Policía Judicial (PJ).
Desde la GNR han añadido que los dos sospechosos eran conocidos por sus vínculos con el tráfico de drogas y que se intervinieron "grandes cantidades de dinero" en el vehículo en el que viajaban cuando cruzaron el puente.
La investigación en Portugal continúa para tratar de dar con el paradero de los autores de la muerte de un agente de la GNR tras ser embestido por una narcolancha en un incidente en el que resultaron heridos otros tres policías lusos durante la noche del pasado lunes, 27 de octubre.
- 1
Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo
- 2
La Argentina aceptó entregar chats de funcionarios y exfuncionarios por el caso YPF
- 3
Tras la victoria electoral, Milei convoca a los gobernadores para el jueves y se pone al frente de una mesa de diálogo
- 4
Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie