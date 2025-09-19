Portugal reconocerá oficialmente el Estado de Palestina el domingo, anunció el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores, justo antes de la Asamblea General de la ONU en la que otros países harán lo mismo.

Reino Unido, Canadá y Francia se encuentran entre las otras naciones occidentales que planean reconocer al Estado palestino en la Asamblea, que se celebra mientras continúa la campaña de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

Lisboa ya había anunciado en julio su intención de hacerlo dados "los acontecimientos extremadamente preocupantes en el conflicto", tanto por la crisis humanitaria como por las repetidas amenazas de Israel de anexionar territorios palestinos.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que Portugal reconocerá el Estado de Palestina (...). La declaración oficial de reconocimiento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre", indicó un comunicado publicado este viernes en el sitio web del ministerio.

Israel ha criticado duramente los proyectos de reconocimiento del Estado de Palestina, argumentando que recompensa a Hamás por su ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Sin embargo, la crisis humanitaria en el estrecho territorio convenció incluso a algunos de los aliados tradicionales de Israel para que reconozcan un Estado palestino.

Previamente el viernes, un asesor del presidente francés Emmanuel Macron dijo que Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino también tienen previsto reconocer al Estado de Palestina.

A partir del lunes, la Asamblea General de la ONU en Nueva York se dedicará a la cuestión de la denominada solución de dos Estados para el prolongado conflicto israelí-palestino.

Alrededor de tres cuartas partes de los 193 miembros de las Naciones Unidas ya reconocen el Estado de Palestina.

