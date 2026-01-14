Portugal: respaldo de Mourinho para Sudakov

"Viene de la liga ucraniana, que está pasando por una fase que ustedes conocen bien", declaró Mourinho en conferencia de prensa sobre Sudakov en la vigilia del partido entre Benfica y Porto por cuartos de final de la Copa de Portugal.

"Sólo puedo imaginar las enormes dificultades de los entrenamientos, y no quiero ni pensar en tener a una persona —en su caso, varias— a quien quiero, y que se encuentra en una zona de guerra donde nadie sabe cuándo será su último día, si he hablado con ella por última vez", aseveró el entrenador luso.

"Sudakov recibe críticas, pero cuenta con mi apoyo. No puedo crucificarlo por una situación con circunstancias atenuantes", completó Mourinho. (ANSA).